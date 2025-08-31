Sebastián Olguín García Celebra sus 2 Años con Fiesta Infantil

Muy consentido estuvo Sebastián Olguín García, quien estuvo rodeado de su familia y sus amiguitos en la fiesta que le organizaron para festejar sus 2 años de vida.

Su mamá Yessica Carreón se desvivió por darle a su bebé los mejores momentos en su fiesta, donde estuvo acompañado por sus abuelitos Sonia Carreón y Jorge Guerrero; su bisabuela Florentina Moreno; sus padrinos Homero y Patricia Carreón; sus tíos Patricia, Alejandro, Alejandro Carreón y Brenda, quienes junto con los invitados le cantaron las mañanitas frente a su rico pastel.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde los invitados compartieron la alegría de la familia anfitriona, además de llevarle bonitos regalos al cumpleañero, todo esto enmarcado por una rica merienda, show para niños y divertidos momentos que hicieron feliz a Sebastián.