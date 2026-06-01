Ezequiel Sanmiguel celebra 70 años: emotiva reunión familiar

Siete décadas de vida celebró Ezequiel Sanmiguel, rodeado del cariño de sus seres queridos, quien fue ampliamente felicitado por este motivo en una agradable reunión organizada para festejar tan significativa fecha.

Durante la celebración, el festejado recibió muestras de afecto y buenos deseos de parte de familiares y amistades cercanas, quienes compartieron gratos momentos en un ambiente de alegría y convivencia.

Su esposa Dolores Leal le hizo compañía en esta importante celebración. Asimismo, estuvieron presentes sus hermanas Isabel y María Luisa, quienes le expresaron su cariño en tan especial ocasión.

También acompañaron al cumpleañero integrantes de la familia Haro Sanmiguel, además de su sobrina Mayela Alba y Gerardo Medrano, quienes disfrutaron de una amena velada en honor del festejado.

Las sobrinas Mayela, Sara, Erika y Gabriela también formaron parte de la celebración, compartiendo con Ezequiel momentos memorables entre charlas, buenos deseos y muestras de afecto, haciendo de esta fecha un recuerdo entrañable para toda la familia.