Hermilia Ortegón Jasso celebra seis décadas de vida en Monclova

La alegría, los buenos deseos y las muestras de afecto reinaron en la celebración que se hizo en honor a la señora Hermilia Ortegón Jasso con motivo de sus seis décadas de vida cumplidos.

Familiares y amistades se dieron cita para compartir con ella esta significativa fecha en una agradable reunión organizada con gran cariño por su hija, Pouleth Muñoz y Diana Salas, quienes se encargaron de cada detalle para hacer de la celebración un momento inolvidable.

Durante el festejo, Hermilia recibió numerosas felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus invitadas, entre ellas sus amigas Mónica Ortiz y Fabiola Reyes, quienes compartieron emotivos momentos a su lado.

También estuvieron presentes su cuñada Alma Muñoz, su sobrina Raquel Flores; Diana García, Minerva Peralta, Danae Flores y Rosy Flores quienes la acompañaron en esta especial ocasión, al igual que su amiga Susana Martínez.

Entre charlas, fotografías y emotivos brindis, los asistentes desearon a Hermilia salud, felicidad y muchos años más de vida. La festejada agradeció las muestras de afecto recibidas y compartió con sus seres queridos una tarde llena de gratos recuerdos que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.