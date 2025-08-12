Emotiva celebración de 50 años para Beatriz Maribel Ibarra

Muy consentida y rodeada por su familia y sus más allegadas amistades, Beatriz Maribel Ibarra compartió divertidos y momentos inolvidables en el cumpleaños que le organizaron para celebrarle sus 50 años de vida.

La cita fue en un distinguido salón de eventos infantiles donde la cumpleañera recibió efusivas muestras de cariño, abrazos, felicitaciones y bonitos presentes que enmarcaron los emotivos momentos en que le cantaron las mañanitas.

Los primeros que le felicitaron fueron su hija Alexa Danae, su mamá Beatriz Carrillo; sus hermanos Lix Óscar Alán, Lino Enrique, Verónica Anabel, además de amigas que compartieron con ella de una cálida tarde entre risas y conversaciones en el marco de una rica merienda.