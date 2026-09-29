Landay Mireles celebra su festejo previo a la boda con Arturo Montes

Con mucha alegría e ilusión, Landay Mireles disfrutó el festejo que le hicieron en su honor

previo a su enlace matrimonial con su prometido Arturo Montes, con quien contraerá matrimonio el próximo 24 de octubre.

La celebración tuvo lugar en un salón de eventos y fue organizada por su mamá, Leticia Cordero, quien reunió a familiares y amigas para acompañar a Landay en esta etapa tan especial.

Entre las invitadas estuvieron su futura suegra, Merari Terrazas; su cuñada, Adamari Montes; sus amigas Evelyn, Dayana, Elsa y Dulce, además de Emma Terrazas, tía del novio. Las asistentes expresaron su apoyo incondicional para la futura novia, además de felicitarla y compartir con ella en una cálida convivencia donde las charlas giraron en torno a los detalles del próximo matrimonio.