Ivanna Zuley celebra sus XV años con misa especial

Feliz y con una sonrisa dibujada en su rostro, Ivanna Zuley resaltó su juvenil belleza en la celebración que se hizo en su honor con motivo de su llegada a sus XV años de vida.

La misa se llevó a cabo en la iglesia del Sagrado Corazón, donde la quinceañera estuvo acompañada por sus papás, Edgar Hernández y Cristina Benítez, quienes compartieron con ella este significativo momento.

También estuvieron presentes sus hermanos, Yurek y Natalia Hernández Benítez, quienes se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos para la festejada.

Entre los familiares que acudieron a la celebración estuvieron sus abuelos, José Antonio Benítez y Socorro Vázquez, así como sus tíos, Amparo Romo y Pilo Durán.

La familia Benítez Varela también estuvo presente para acompañar a Ivanna Zuley en esta importante etapa de su vida y celebrar junto a ella el inicio de una nueva etapa.

Ivanna Zuley fue consentida en una gran recepción, donde recibió múltiples muestras de cariño, felicitaciones y finos regalos, además de una grata convivencia donde los emotivos y conmovedores momentos llenaron una inolvidable velada.