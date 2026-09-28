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Lya Castañeda celebra sus XV años con una elegante fiesta

Familiares y amigos acompañaron a Lya en su emotivo vals y brindis.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 28 septiembre, 2026 - 07:00 p.m.
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Con la alegría de celebrar una etapa especial de su vida, Lya Izamar Castañeda Aguilar festejó sus XV años acompañada por sus seres queridos.

Los múltiples muestras de cariño, regalos y buenos deseos no faltaron para la bella quinceañera, quien compartió su alegría en una elegante recepción.

Con su elegante vestido y de la mano de sus padres, Gabriela Aguilar y Héctor Quintero, Lya recorrió la pista de baile ante el aplauso y admiración de sus invitados, que fueron testigos de los conmovedores momentos del tradicional vals y el brindis.

Entre los asistentes estuvieron sus abuelos maternos, Yolanda García y Eduardo Aguilar; así como sus tíos, Eduardo Aguilar y Zioma Quintero.

Lya Izamar también disfrutó de la compañía de su hermana, Astrid Castañeda, y de sus amigas Regina, Alexa y Alison.

 

La acompañó especialmente su abuelita paterna, Lidia Guadalupe Quintero, así como sus primas Alexia, Nahomi Castañeda; su tía Ziomara Castañeda; sus amigas Mary y Maylin, quienes junto a todos los asistentes convivieron en una cena-baile donde se vivió una inolvidable velada llena de momentos especiales.

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