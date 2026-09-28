Lya Castañeda celebra sus XV años con una elegante fiesta

Con la alegría de celebrar una etapa especial de su vida, Lya Izamar Castañeda Aguilar festejó sus XV años acompañada por sus seres queridos.

Los múltiples muestras de cariño, regalos y buenos deseos no faltaron para la bella quinceañera, quien compartió su alegría en una elegante recepción.

Con su elegante vestido y de la mano de sus padres, Gabriela Aguilar y Héctor Quintero, Lya recorrió la pista de baile ante el aplauso y admiración de sus invitados, que fueron testigos de los conmovedores momentos del tradicional vals y el brindis.

Entre los asistentes estuvieron sus abuelos maternos, Yolanda García y Eduardo Aguilar; así como sus tíos, Eduardo Aguilar y Zioma Quintero.

Lya Izamar también disfrutó de la compañía de su hermana, Astrid Castañeda, y de sus amigas Regina, Alexa y Alison.

La acompañó especialmente su abuelita paterna, Lidia Guadalupe Quintero, así como sus primas Alexia, Nahomi Castañeda; su tía Ziomara Castañeda; sus amigas Mary y Maylin, quienes junto a todos los asistentes convivieron en una cena-baile donde se vivió una inolvidable velada llena de momentos especiales.