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Mabel Cavazos celebra su segundo cumpleaños rodeada de amor familiar

La celebración reunió a familiares y amigos en un ambiente festivo.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 27 septiembre, 2026 - 09:55 a.m.
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Con una alegre celebración y rodeada del cariño de sus familiares, Mabel Cavazos Villastrigo festejó su segundo cumpleaños, ocasión en la que recibió felicitaciones y muestras de afecto.

Sus papás, Maribel y Gustavo, estuvieron junto a ella durante el festejo, compartiendo la especial fecha con familiares y seres queridos.

 

Entre los asistentes estuvieron sus abuelas, Rosa Torres y Alma Rosa de la Cruz, así como sus abuelos paternos, Yolanda y Noel, quienes disfrutaron de la celebración junto a la pequeña.

También la acompañaron su madrina, Alejandra Villastrigo; sus primos y su madrina, Fabiola Villastrigo; además de sus tías Dulce y Frida.

 

La festejada disfrutó de una celebración familiar en la que recibió abrazos, felicitaciones y los mejores deseos al cumplir sus primeros dos años de vida.

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