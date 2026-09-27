Clase
Mabel Cavazos celebra su segundo cumpleaños rodeada de amor familiar
La celebración reunió a familiares y amigos en un ambiente festivo.
Con una alegre celebración y rodeada del cariño de sus familiares, Mabel Cavazos Villastrigo festejó su segundo cumpleaños, ocasión en la que recibió felicitaciones y muestras de afecto.
Sus papás, Maribel y Gustavo, estuvieron junto a ella durante el festejo, compartiendo la especial fecha con familiares y seres queridos.
Entre los asistentes estuvieron sus abuelas, Rosa Torres y Alma Rosa de la Cruz, así como sus abuelos paternos, Yolanda y Noel, quienes disfrutaron de la celebración junto a la pequeña.
También la acompañaron su madrina, Alejandra Villastrigo; sus primos y su madrina, Fabiola Villastrigo; además de sus tías Dulce y Frida.
La festejada disfrutó de una celebración familiar en la que recibió abrazos, felicitaciones y los mejores deseos al cumplir sus primeros dos años de vida.