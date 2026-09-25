Emotiva despedida de soltera de Georgina García en evento familiar

Con alegría y gran ilusión lució Georgina Alejandra García en una emotiva despedida de soltera que le organizaron, previo a su boda con su prometido Oliver Uriel.

El evento fue organizado por su mamá, Georgina Álvarez, y su hermana, Arleth García, quienes se esmeraron para compartir dicho acontecimiento con su familia y sus amistades más cercanas.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde estuvieron Jatziry, Paola, Ángela y Monse, quienes aprovecharon la celebración para expresarle sus mejores deseos en esta nueva etapa.

También estuvieron presentes Fina Adame Tercero, abuelita de su prometido, Oliver Uriel; Giovani García, hermano de la novia, y Rosario Adame, su futura suegra.

Las invitadas compartieron con la futura novia una espléndida tarde donde convivieron y charlaron sobre los detalles de la próxima boda que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, en una ceremonia que se llevará a cabo en Santiago Apóstol.