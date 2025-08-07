Festejo especial: Mariana Rodríguez y su bebé Ana Lucía

Rodeada de su familia y sus más allegadas amistades, Mariana Rodríguez fue consentida con un baby shower para compartir su alegría de la dulce espera de su bebé que será niña y llevará por nombre Ana Lucía.

La cita fue en un salón de eventos sociales de la localidad donde la mamá de la festejada, Ana Laura Zamora, se encargó de todos los pormenores de la fiesta y atendió a sus invitados como excelente anfitriona.

Regalos, sorpresas y felicitaciones no faltaron para Mariana, quien disfrutó de la compañía de los asistentes en el marco de una merienda y divertidas dinámicas.

Entre los presentes estuvieron su suegra Gabriela Segura; su hijo Jesús Sebastián; sus tías Sandra Vela, Bere Vázquez; sus amigas Ailyn Hernández y América Padilla.