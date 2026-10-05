Familia y amigos acompañan a Alondra Martínez en su festejo prenupcial

A pocos días de contraer matrimonio se encuentra Alondra Martínez, motivo por el cual le hicieron un festejo prenupcial en su honor, donde familiares y amistades le hicieron compañía.

La cita fue en un salón de eventos sociales, donde Osiris Procopio y María de la Luz Salinas, mamá y abuela de la festejada, fueron las anfitrionas, quienes se esmeraron por compartir la alegría de la futura novia.

Alondra, con la presencia de su suegra Maricruz Rodríguez; las tías del novio, Diana y Claudia Rodríguez, quienes expresaron sus mejores deseos y su incondicional apoyo.

También acudieron su tía Jessica Procopio, sus amigas de la universidad; sus amigas Vane, Dianita y Marisa, además de su amiga Paty, quienes compartieron la alegría y emoción de la festejada.

Dianita, Dari, Paty y Jorge también se unieron a la celebración y, al igual que todos los asistentes, disfrutaron de una cálida tarde de convivencia donde conversaron de los detalles de la futura boda.