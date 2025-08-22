Zoe Salinas Celebra sus XV Primaveras con Emoción y Alegría

Un gran festejo se hizo en honor a Zoe Salinas para celebrar sus XV primaveras de vida que celebró en compañía de su familia y sus amistades que le consintieron como una reina y le expresaron su cariño y felicidad por su especial cumpleaños.

Acompañada de sus padres Diego Salinas y Gemma Díaz, Zoe fue presentada en sociedad deslumbrando en su recorrido por la pista de baile con su elegante vestido de color de rosa.

Su juvenil belleza y su sonrisa cautivó a sus invitados que le aplaudieron y fueron testigos de los conmovedores momentos de su primer vals con su padre.

Después del tradicional brindis, la bella quinceañera compartió su alegría con sus invitados en una velada donde los divertidos e inolvidables momentos llenaron el corazón de Zoe.