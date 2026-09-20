Ángela Lizeth González celebra su tercer cumpleaños

Feliz y con una sonrisa dibujada en su rostro, lució la cumpleañera Ángela Lizeth González, quien celebró su tercer cumpleaños disfrutando de una especial convivencia preparada para festejar esta importante fecha.

Con una decoración alusiva a los personajes de Paw Patrol, la pequeña estuvo feliz por esos detalles que sus padres, Lizbeth Villarreal y Jesús Rodríguez, se esmeraron en preparar para compartir con ella cada momento de la celebración.

Ángela recibió abrazos, regalos y buenos deseos de sus invitados, entre los cuales estuvieron presentes sus abuelos, María Rodríguez y Teodoro Viesca; sus tíos Josué Rodríguez, Rogelio Villarreal y Constanza Villastrigo, así como su tía Martha Villarreal.

La celebración incluyó una decoración especial de Paw Patrol, que encantó a la cumpleañera.

De manera especial, Ángela Lizeth contó con la compañía de su bisabuela, Francisca Martínez, quien se sumó a las felicitaciones y muestras de cariño para la cumpleañera.

Familiares y amigos se unieron para festejar el tercer cumpleaños de Ángela Lizeth González.

La tarde transcurrió entre merienda, show y juegos divertidos para la festejada y sus amiguitos, con quienes vivió especiales momentos que serán recordados por toda la familia.

La bisabuela de Ángela Lizeth, Francisca Martínez, estuvo presente en la celebración.