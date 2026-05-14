GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

Con detalles especiales, obsequios y un ambiente lleno de alegría, la agencia automotriz GEELY Monclova celebró a las mamás en un emotivo festejo organizado especialmente para consentir a las reinas del hogar.

La convivencia reunió a decenas de invitadas, quienes disfrutaron de una agradable merienda preparada para la ocasión, además de participar en divertidas dinámicas y juegos de lotería que hicieron aún más amena la celebración.

Como parte de las sorpresas, las asistentes recibieron diversos regalos entre los que destacaron masajes relajantes y reductivos, faciales profesionales y prácticos termos, detalles con los que la empresa buscó reconocer y agradecer la importante labor de las madres.

La invitación al evento se realizó tanto a través de redes sociales como de manera personal por parte de los empleados de la empresa, quienes se encargaron de hacer sentir especiales a cada una de las asistentes durante esta significativa celebración.