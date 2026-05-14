Contactanos

Clase

GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

El evento reunió a decenas de mamás que disfrutaron de una merienda y dinámicas.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 14 mayo, 2026 - 06:02 p.m.
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
GEELY Monclova festejó para las madres.

Con detalles especiales, obsequios y un ambiente lleno de alegría, la agencia automotriz GEELY Monclova celebró a las mamás en un emotivo festejo organizado especialmente para consentir a las reinas del hogar.

 

La convivencia reunió a decenas de invitadas, quienes disfrutaron de una agradable merienda preparada para la ocasión, además de participar en divertidas dinámicas y juegos de lotería que hicieron aún más amena la celebración.

Como parte de las sorpresas, las asistentes recibieron diversos regalos entre los que destacaron masajes relajantes y reductivos, faciales profesionales y prácticos termos, detalles con los que la empresa buscó reconocer y agradecer la importante labor de las madres.

 

La invitación al evento se realizó tanto a través de redes sociales como de manera personal por parte de los empleados de la empresa, quienes se encargaron de hacer sentir especiales a cada una de las asistentes durante esta significativa celebración.

1 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Especiales regalos recibieron.
2 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Las asistentes disfrutaron de una merienda.
3 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Divertidas dinámicas divirtieron a las festejadas.
4 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Juegos y lotería compartieron en su celebración.
5 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Compartieron una tarde especial.
6 / 6
GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
El personal de GEELY Monclova consintieron a las presentes.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    Especiales regalos recibieron.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    Las asistentes disfrutaron de una merienda.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    Divertidas dinámicas divirtieron a las festejadas.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    Juegos y lotería compartieron en su celebración.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    Compartieron una tarde especial.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial

    El personal de GEELY Monclova consintieron a las presentes.

  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
  • GEELY Monclova festeja a las mamás con un evento especial
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados