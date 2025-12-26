Escuela Colonia Obrera celebra su Festival Navideño con gran participación

Con gran entusiasmo y espíritu festivo se llevó a cabo el tradicional Festival Navideño de la Escuela Colonia Obrera, organizado por los directivos y el personal docente de la institución, quienes prepararon un emotivo programa para celebrar estas fechas decembrinas.

Alumnos de primero a sexto grado participaron con coloridos bailables y cantos navideños, llenando de alegría el foro escolar y recibiendo cálidos aplausos por parte de los asistentes.

Como parte de las actividades, los estudiantes también elaboraron villas navideñas, mismas que fueron expuestas en el foro de la escuela, destacando la creatividad y el trabajo en equipo de los pequeños.

El evento estuvo encabezado por la directora María Elisa Ibarra García y la subdirectora Diana, quienes agradecieron el apoyo del personal docente y la participación de los alumnos. Asimismo, se contó con la presencia del supervisor de la Zona Escolar 229, Profr. Eliud Ledezma Salcido, así como de las asesoras técnico-pedagógicas, Profra. Gladys y Profra. Azalia, quienes reconocieron el esfuerzo de la comunidad escolar.

Padres de familia y miembros de la comunidad educativa se dieron cita para disfrutar de este festival, que reafirmó los valores de convivencia, unión y espíritu navideño dentro de la institución.