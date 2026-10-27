Emilia Bilha celebra su primer cumpleaños rodeada de amor familiar

Rodeada del amor de sus seres queridos, Emilia Bilha celebró su primer aniversario de vida, una fecha especial que reunió a familiares y amigas para festejar su cumpleaños.

Sus padres, Miriam Hernández y Antonio Treviño, acompañaron a la pequeña durante la celebración, en la que recibió muestras de cariño y buenos deseos por parte de sus invitados.

Las felicitaciones, muestras de cariño y regalos no faltaron para Emilia en el momento en que le cantaron las mañanitas frente a la mesa principal.

En el festejo estuvieron presentes sus tíos, Bilha y Eduardo Hernández, así como sus primitos, quienes compartieron con Emilia la alegría de su primer cumpleaños.

Las tías Yasmin y Juanita Sánchez, las amigas de su mamá y sus abuelos paternos, Jaime Treviño y Patricia Jiménez, se sumaron a la convivencia para celebrar esta ocasión tan significativa para la familia.