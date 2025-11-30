Paola Ramírez celebra su baby shower en Monclova por la llegada de Marcela

En un ambiente lleno de ternura y emoción, Paola Ramírez celebró el encantador baby shower en honor a su pequeña Marcela, quien se espera llegue al mundo a mediados del mes de diciembre. Acompañada de su esposo, Hugo Medina, la futura mamá disfrutó de una tarde especial rodeada de cariño, buenos deseos y detalles que anunciaban la dulce llegada.

Entre los asistentes destacó la presencia de su mamá, Elizabeth Vaquero; su hija Sara; así como las tías Mindi y Cristina, su cuñada, Mariana, quienes compartieron momentos llenos de alegría y complicidad. El festejo transcurrió en salón de eventos de la localidad bajo un ambiente acogedor, decorado con tonos suaves y detalles alusivos al próximo nacimiento de Marcela. No faltaron los juegos, las risas y, por supuesto, los buenos deseos para la futura mamá.

La familia espera con ilusión la llegada de la nueva integrante, quien seguramente llenará de luz y felicidad sus hogares, por lo que ya hacen los preparativos para esta hermosa etapa que están por comenzar.