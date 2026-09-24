Karol Mariel Flores celebra sus quince años con emotivo homenaje

Una bella sonrisa dibujada en su rostro destacó la juvenil belleza y elegancia de Karol Mariel Flores, quien fue homenajeada por su familia y sus más allegadas amistades con motivo de sus XV años de vida.

Sus padres, Edgar Flores y Alejandra Sáenz, acompañaron a Karol en este importante momento de su vida y compartieron con sus invitados el inicio de una nueva etapa de su hija.

Fue en una elegante recepción donde, del brazo de sus padres, la bella quinceañera recorrió la pista de baile ante la admiración y aplauso de los asistentes, quienes fueron testigos de los conmovedores momentos en que bailó el tradicional vals con su padre.

La quinceañera tuvo la compañía de sus tíos José María Suárez, Ángela Nava, Rosendo Javier Sáenz y Liz Leija. También hicieron presencia sus abuelos José María Sáenz y Kaly Flores; su hermano Emil Flores, además de sus amigas, quienes estuvieron siempre a su lado.

Karol Mariel recibió abrazos, regalos, buenos deseos y múltiples muestras de cariño que fueron enmarcadas por una cena-baile donde se crearon momentos que serán recordados de por vida.