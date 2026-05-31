Thaily García celebra sus XV años con misa y fiesta

Con una bella sonrisa dibujada en su rostro, la joven Thaily García resaltó su juvenil belleza luciendo un elegante vestido en su gran celebración esperada, por sus XV años de vida cumplidos.

Rodeada del cariño de sus seres queridos, la joven inició su celebración con una misa de acción de gracias en su honor que se realizó en la parroquia San Antonio de Padua, donde elevó oraciones y agradecimientos por esta importante etapa de vida.

Durante la ceremonia religiosa, la quinceañera estuvo acompañada por sus padres, Alonso García y Damaris Reyna, quienes compartieron con orgullo este significativo momento familiar. También estuvieron presentes sus hermanas, Alicia María y Ángela, quienes se unieron a la celebración y acompañaron a Thaily en tan especial acontecimiento.

La festejada recibió muestras de cariño de parte de sus abuelos paternos, Roberto García y Norma Carrizales, así como de su bisabuela, Alma Yolanda Vélez, quien fue parte de esta significativa celebración religiosa.

Asimismo, asistieron sus abuelos maternos, Olga Alicia García Tucar y Julián Castillo Estrada, además de sus tíos abuelos, San Juana Guadalupe Rodríguez García y Epifanio Reyna Vélez, quienes se unieron a la ceremonia para compartir bendiciones y buenos deseos para la quinceañera.

Al concluir la misa, familiares y amistades acompañaron a la quinceañera a la gran recepción donde Thaily recibió múltiples felicitaciones y muestras de cariño, además de los aplausos en su presentación en sociedad donde bailó su primer vals y brindó con sus invitados por su nueva etapa de vida.