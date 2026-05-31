Romina Maltos celebra sus XV años en un elegante salón

Una fecha inolvidable vivió la joven Romina Maltos al celebrar sus XV años, acontecimiento que reunió a familiares y amistades cercanas para acompañarla en uno de los momentos más especiales de su vida.

Acompañada de su jovial sonrisa y su galante vestido, la quinceañera deslumbró a sus invitados quienes entre vítores y aplausos fueron testigos de su presentación en sociedad que tuvo lugar en un elegante salón de eventos.

Entre luces, música y un ambiente de emoción y alegría, Romina bailó su primer vals con su padre Enrique Maltos y en presencia de su mamá Brenda Rodríguez quienes con gran cariño organizaron cada detalle para hacer de esta ocasión un recuerdo imborrable.

Acompañando a Romina estuvieron también sus hermanos, Emilio y Mauricio, quienes compartieron la alegría de esta significativa etapa y le expresaron sus mejores deseos.

Estuvieron presentes también sus abuelos maternos Efraín Rodríguez y Rosy de Rodríguez, así como de sus abuelos paternos, Alma Delia Serrato y Enrique Maltos, quienes se mostraron orgullosos de verla llegar a esta importante etapa de juventud.

La velada transcurrió entre felicitaciones, buenos deseos, regalos sorpresas, todo ello enmarcado por una cena-baile donde surgieron conmovedores momentos que seguramente serán recordados de por vida.