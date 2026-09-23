Fabiola Carrazco y Pedro García se casan rodeados de familiares

En un ambiente de alegría y rodeados del cariño de sus seres queridos, Fabiola Arizbeth Carrazco y Pedro Abner García expresaron su consentimiento para aceptarse como esposos.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres: Luis Carrazco y Rosy Benítez, papás de la novia, así como Pedro García y Marisa Rodríguez, papás del novio.

Entre los invitados que compartieron este momento con la pareja estuvieron Samantha Campos, Alonzo Garza, Alma Iruegas, Eduardo Martell, Manuel García y Evelyn Torres, además de integrantes de la familia García Rodríguez.

Dicha celebración se festejó en una elegante recepción, donde una cena-baile enmarcó especiales y emotivos momentos que serán recordados de por vida por todos los asistentes que acompañaron a los nuevos esposos, Fabiola y Pedro.