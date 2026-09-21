Leonel Muñoz Rodríguez celebra su primer año y bautismo

Con alegría y rodeado de sus seres queridos, Leonel Muñoz Rodríguez celebró su primer aniversario de vida, una fecha que también marcó su ingreso a la vida cristiana al recibir el sacramento del bautismo.

La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia San Juan Bautista, donde Leonel estuvo acompañado por sus papás, Luis Fernando Muñoz y Mary José Rodríguez.

Durante este momento especial también estuvieron presentes su madrina, Renata Rodríguez; sus padrinos, Adrián y Nayeli; así como sus tías Nayeli Muñoz y Arely Muñoz.

El pequeño recibió además el cariño de sus abuelos, Verónica y Adalberto, y de su abuelita Olga Terrazas, quienes compartieron con la familia esta celebración tan significativa.

La familia disfrutó de una jornada especial para festejar el primer año de Leonel y celebrar su bautizo, rodeados de cariño y buenos deseos para el pequeño.