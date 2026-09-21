Clase
Leonel Muñoz Rodríguez celebra su primer año y bautismo
La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia San Juan Bautista, rodeado de familiares y amigos.
Con alegría y rodeado de sus seres queridos, Leonel Muñoz Rodríguez celebró su primer aniversario de vida, una fecha que también marcó su ingreso a la vida cristiana al recibir el sacramento del bautismo.
La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia San Juan Bautista, donde Leonel estuvo acompañado por sus papás, Luis Fernando Muñoz y Mary José Rodríguez.
Durante este momento especial también estuvieron presentes su madrina, Renata Rodríguez; sus padrinos, Adrián y Nayeli; así como sus tías Nayeli Muñoz y Arely Muñoz.
El pequeño recibió además el cariño de sus abuelos, Verónica y Adalberto, y de su abuelita Olga Terrazas, quienes compartieron con la familia esta celebración tan significativa.
La familia disfrutó de una jornada especial para festejar el primer año de Leonel y celebrar su bautizo, rodeados de cariño y buenos deseos para el pequeño.