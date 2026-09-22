Familia de Melanie Zapata celebra su bautismo en la parroquia San Juan Bautista

Una fecha muy especial se celebró en honor a Melanie Aylin Zapata, quien recibió el sacramento del bautismo, ceremonia que se realizó en la parroquia San Juan Bautista de La Salle, donde fue presentada ante la comunidad católica.

Durante la ceremonia, sus padres, Mariel Remigio Arteaga y Jesús Zapata Estrada, acompañaron a la pequeña en este importante momento de su vida.

Melanie Aylin también estuvo rodeada por su hermano, Alan Zapata, así como por sus padrinos Rosa Isela Moreno Garza, Edgar Huerta, Marcela Briones y Bernardino Estrada, quienes asumieron el compromiso de guiarla en su formación espiritual.

Entre los familiares que compartieron esta celebración estuvieron su abuela Martha Estrada Rodríguez, sus primos Valentina Briones y Carlitos Briones, además de su tía Diana Briones.

Al finalizar la ceremonia religiosa, la familia continuó la celebración en un ambiente de alegría, compartiendo este significativo acontecimiento junto a sus seres queridos.