Hanna Morales y Dylan Quintero celebran su boda en Monclova

Conmovedores momentos surgieron en la ceremonia religiosa en que Hanna Morales y Dylan Quintero, estrechando sus manos y cruzando sus miradas, expresaron su consentimiento de amarse y respetarse por el resto de sus vidas.

La celebración tuvo lugar en la iglesia San Antonio de Padua, donde estuvieron rodeados por familiares y amigos que compartieron este importante momento en que inician una nueva etapa en sus vidas.

Los padres de la novia, Janeth Guzmán y Haron Morales, acompañaron a Hanna en esta ocasión especial; por su parte, Yuridia Fuentes y Aldo Quintero, padres del novio, estuvieron presentes para compartir con Dylan la alegría de este significativo acontecimiento.

Entre los invitados también estuvieron Dylan Quintero, hijo de la pareja; así como los abuelos del novio, Carmen Ramos y Oscar Fuentes.

Los hermanos de Hanna y la familia del novio se sumaron a la celebración para acompañar a los recién casados y ser testigos de este día tan especial.

Posterior a la misa, una cálida recepción les esperó a los nuevos esposos, donde los asistentes les expresaron efusivas muestras de cariño y les desearon lo mejor. Todo ello en el marco de una cálida velada donde una cena-baile cobijó inolvidables momentos que hicieron felices a Hanna y Dylan.