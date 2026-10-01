Ximena Leija celebra sus quince años en elegante fiesta familiar

La felicidad e ilusión se dibujaron en el rostro de Ximena Leija, quien lució bella y elegante en el festejo que le hicieron en su honor para celebrar sus XV años de vida cumplidos.

Un salón de eventos sociales fue el lugar de la elegante recepción donde familiares y amistades acudieron para compartir y festejar la alegría de Ximena.

De la mano de sus padres, Ricardo Leija y Erika Alba, la quinceañera fue acompañada en el recorrido de la pista de baile, donde sus invitados se pusieron de pie para recibirla en este importante momento, donde abre un nuevo capítulo en su vida.

Los conmovedores momentos se dieron cuando Ximena bailó el vals con su padre, estando presentes también su hermana Sofía Leija, así como sus abuelos paternos, Nora Covarrubias y Raúl Leija.

Entre los asistentes estuvieron sus tíos paternos: Noraima, Raúl, Ronaldo y Rosalba, además de su tía materna Gaby Sanmiguel. La festejada también disfrutó de la compañía de sus tías Covarrubias: María, Vero y Cleo, quienes se sumaron a los buenos deseos, al igual que los invitados que cenaron, bailaron y se divirtieron con la cumpleañera, viviendo inolvidables y especiales momentos.