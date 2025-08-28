Itzel Ozuna y Max Orozco unen sus vidas en matrimonio

Muy cercana se encuentra la fecha en que Itzel Ozuna contraiga matrimonio con su prometido Max Orozco quienes decidieron dar un paso más después de una bonita relación de noviazgo.

Su mamá Susy Montes decidió compartir la alegría de su hija y organizó el evento en el que extendió la invitación a la familia y sus amistades más allegadas para despedir la soltería de Itzel.

La cita fue en un salón de eventos en el que los asistentes felicitaron y le expresaron los mejores deseos a la futura novia además de reiterar su apoyo incondicional para su boda.

Los invitados disfrutaron de antojitos y una rica merienda que enmarcó una cálida tarde donde el tema principal fueron los futuros esposos Itzel y Max.