Monserrat Ramos celebra su fiesta prenupcial en un ambiente festivo

A pocas semanas de unir su vida en matrimonio con Óscar Cedillo, la joven Monserrat Ramos fue homenajeada con una alegre fiesta prenupcial que reunió a familiares y amistades cercanas en un distinguido salón de eventos, donde prevaleció un ambiente de felicidad y buenos deseos para la futura esposa.

Las organizadoras prepararon una agradable celebración en la que las asistentes disfrutaron de divertidas dinámicas, entretenidos juegos y un animado show que hizo de la tarde una ocasión inolvidable. Además, las invitadas compartieron una deliciosa merienda mientras acompañaban a Monserrat en esta importante etapa previa a su boda.

Entre las personas que se dieron cita para felicitar a la novia estuvieron su abuela, Irma Hernández Torres; su mamá, Damaris Zambrano; y su hermana, Graciela Ramos. También la acompañaron sus amigas Dubelsa, Denis, Dariela, Arleth y Cielo, quienes le expresaron su cariño y mejores deseos.

La familia de su prometido también estuvo presente en el festejo, destacando la asistencia de Juanita Arreaga, mamá del novio; Gabriela Cedillo, hermana de Óscar; Dalila Sánchez, concuña de la novia; así como Alexa, sobrina del futuro esposo.

Durante la celebración, Monserrat recibió múltiples muestras de afecto y consejos para la nueva etapa que está por comenzar junto a Óscar Cedillo, con quien contraerá matrimonio el próximo 14 de agosto en la Parroquia de San Juan Bautista.