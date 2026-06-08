Nailea Magog y Axel Limón: celebración de su próxima boda

Familiares y amistades celebraron la felicidad y alegría de Nailea Magog Martínez ya que muy pronto contraerá nupcias con su prometido Axel Sebastián Limón, por lo que se reunieron en un cálido bridal shower donde le expresaron los mejores deseos para su nueva etapa de su vida.

La celebración fue organizada con dedicación por Sandra Loyola de Limón, mamá del novio, y Valeria Limón, hermana del novio, quienes cuidaron cada detalle para que la novia disfrutara de un día inolvidable.

En el evento no faltó una rica merienda que enmarcaron las charlas y risas en una agradable convivencia donde el tema principal fueron los detalles de la próxima boda que tiene por fecha el 15 de agosto en la ciudad de Saltillo.

Durante la celebración, no faltaron las dinámicas divertidas que le dieron color a la tarde, además que las asistentes le expresaron su incondicional apoyo para su boda.