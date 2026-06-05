La futura mamá Jennifer Villalobos espera a su primer hijo: Evan Adriel

Alegría, emoción y una gran ilusión embargan a Jennifer Michelle Villalobos, quien muy pronto experimentará la bendición de ser madre por primera vez.

La futura mamá compartió este especial acontecimiento en un baby shower rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes acudieron para expresarle sus mejores deseos ante la próxima llegada de su bebé, que llevará por nombre Evan Adriel. El pequeño tiene previsto nacer el próximo 24 de junio, fecha que sus padres esperan con gran ilusión.

Jennifer y su esposo, Emmanuel Contreras, se encuentran felices por la llegada de su primer hijo, una etapa que han recibido con entusiasmo y amor.

Durante la celebración estuvieron acompañándola importantes integrantes de su familia, entre ellas su tía materna Karla Gaytán, su suegra Elvira Contreras y su tía materna Patricia Villalobos, quienes compartieron emotivos momentos junto a la futura mamá.

También estuvieron presentes su padre, Oscar Villalobos, así como su abuelita, María Elena Hernández, quienes le expresaron su cariño y apoyo en esta nueva etapa de su vida.

La reunión transcurrió en un ambiente lleno de alegría, donde los invitados disfrutaron de una agradable convivencia, participaron en divertidas dinámicas y entregaron prácticos obsequios para el bebé. Sin duda, fue una tarde inolvidable que quedará en el recuerdo de la familia, mientras cuentan los días para dar la bienvenida al pequeño Evan Adriel.