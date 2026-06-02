Emotiva boda de Karla Moreno y Andrés Guerrero en Coahuila

Un nuevo capítulo en sus vidas inician los novios Karla Verónica Moreno y Andrés Guerrero quienes sellaron su amor estampando sus firmas en el acta ante el juez, donde surgieron conmovedores momentos cuando ambos, unidos de las manos y cruzando sus miradas expresaron su consentimiento de amarse y respetarse todos los días de su vida.

Los novios estuvieron cobijados por el amor y respaldo de sus padres. Por parte del novio, Humberto Guerrero Elizondo y Bertha Huerta Guajardo compartieron con emoción este significativo momento; mientras que por parte de la novia, Reyna Verónica Sánchez García y Carlos Alberto Moreno Flores acompañaron a la feliz pareja en el inicio de esta nueva etapa.

La celebración reunió también a familiares cercanos, entre ellos las hermanas de la novia, Karime Guadalupe Moreno Sánchez y Leyda Yahaira Moreno Sánchez, así como Carlos Javier Moreno Sánchez, quienes compartieron la felicidad del enlace.

Por parte del novio estuvieron presentes su hermano Leonardo Guerrero Huerta y su cuñada Jennifer Luna Ponce, además de invitados Sebastián Huerta, Vanessa Barajas y de la familia Sánchez, quienes se sumaron a los buenos deseos para los recién casados.

Al finalizar la ceremonia los presentes compartieron la felicidad de los nuevos esposos con una convivencia enmarcada por una cena-baile, siendo parte de una nueva historia de amor que perdurará por siempre en sus recuerdos.