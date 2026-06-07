Mariana Lazo celebra su Bridal Shower en elegante salón

En un ambiente lleno de elegancia, alegría y buenos deseos, Mariana Lazo Garza fue la distinguida protagonista de un hermoso Bridal Shower organizado con motivo de su próxima boda, la cual se celebrará en el mes de octubre.

La futura novia compartió esta especial ocasión rodeada del cariño de familiares y amistades, quienes se dieron cita en un elegante salón especialmente acondicionado para la celebración. El lugar lució una exquisita decoración con finos detalles y hermosos arreglos de flores decorativas que brindaron un toque de distinción al festejo.

Como anfitrionas de la reunión estuvieron Gabriela María Garza de Lazo, mamá de la novia, y Karina Villarreal de Rodríguez, mamá del novio, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la tarde una experiencia inolvidable para la festejada y sus invitadas.

Durante la celebración, las asistentes disfrutaron de finas bebidas, amenas charlas y un agradable ambiente amenizado por música acústica en vivo, creando el escenario perfecto para compartir felicitaciones y muestras de afecto hacia Mariana.

La futura esposa recibió numerosos buenos deseos para la nueva etapa que está por iniciar junto a su prometido, Sebastián Rodríguez Villarreal, con quien unirá su vida en matrimonio el próximo mes de octubre.

Sin duda, fue una reunión memorable que marcó el inicio de los festejos prenupciales de la feliz pareja, que cuenta los días para llegar al altar y celebrar su unión rodeados de sus seres queridos.