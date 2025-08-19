Recepción inolvidable: Cena-baile de los recién casados Abril y Jairo

Una nueva vida iniciaron los novios Abril Zapata y Jairo Llanas cuando juntos, tomados de la mano y cruzando sus miradas, expresaron su consentimiento de aceptarse como esposos.

Los conmovedores momentos se dieron en el altar en una misa celebrada en la iglesia San Francisco de Asís, en la cual estuvieron presentes los padres de la novia Norma Leticia Zapata y Juan Manuel Espinoza; además, la mamá y la tía del novio, Claudia Llanas y Juanita Llanas, quienes fueron testigos de tan importantes momentos.

Posteriormente, Abril y Jairo grabaron sus firmas en el acta ante el juez civil, sellando su compromiso ante la sociedad, siendo sus testigos Carolina Llanas y Sebastián Llanas por parte del novio y, por parte de la novia, Juan Fernando Espinoza y Angélica Judith Ayala.

La alegría de ambos fue compartida con su familia y sus amistades en una gran recepción, donde sus invitados les expresaron con júbilo los mejores deseos por su boda.

Entre conmovedores y divertidos momentos, los presentes disfrutaron de una inolvidable velada con los nuevos esposos en el marco de una elegante cena-baile.