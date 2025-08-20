Jennifer Reyes Otero celebra XV años con misa y recepción en compañía de familia y amigos

Con una misa de acción de gracias inició la celebración de los XV años de Jennifer Reyes Otero, quien estuvo rodeada de su familia y sus amistades en su día especial de su aniversario.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Refugio, donde estuvo acompañada por sus padres Ricardo Reyes y Nelly Otero, y su hermana Melany. También estuvo presente su abuela paterna Consuelo Elia y sus tíos, quienes escucharon con devoción el emotivo mensaje del sacerdote.

Posteriormente, la elegante recepción esperó a la bella quinceañera, quien con elegancia y simpatía recorrió la pista de baile siendo presentada en sociedad por sus queridos padres.

Los emotivos y conmovedores momentos se vivieron cuando Jennifer inició la velada con su primer vals en brazos de su padre y ante los aplausos de sus invitados.

Abrazos, regalos y felicitaciones fueron los gestos de cariño que los invitados mostraron a la quinceañera, con quien convivieron en una cena-baile donde los divertidos momentos y gratas sorpresas encantaron la bella y especial noche de fiesta.