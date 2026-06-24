Nallely Reyes y Abraham Martínez disfrutan de su baby shower en Monclova

Radiante, feliz y llena de ilusión, Nallely Reyes fue la protagonista de un encantador baby shower organizado en su honor con motivo de la próxima llegada de su esperado bebé, Milán, quien nacerá entre los últimos días de julio y los primeros de agosto.

Familiares y amistades se reunieron para compartir una agradable tarde llena de buenos deseos, juegos y emotivos momentos dedicados a la futura mamá, quien disfrutó cada detalle de esta especial celebración acompañada de su esposo, Abraham Martínez, con quien comparte la emoción de convertirse en padres.

La organización del festejo estuvo a cargo de su querida familia, destacando la participación de su mamá, María de Jesús Moreno, y de su hermana, Narda Reyes, quienes prepararon con cariño cada aspecto de la reunión para consentir a la futura mamá.

También estuvo presente su suegra, María Lourdes, quien expresó su alegría por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia. Las amigas Samantha y Cristina se sumaron a los festejos, compartiendo momentos de convivencia y felicitaciones para la homenajeada.

Asimismo, sus tías Magda y Concepción acompañaron a Nallely durante esta significativa celebración, deseándole salud y bendiciones para esta nueva etapa de su vida.

Entre risas, regalos y muestras de afecto, transcurrió el baby shower, dejando inolvidables recuerdos para la futura mamá, quien espera con gran emoción el nacimiento de su pequeño Milán.