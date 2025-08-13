Emotiva fiesta de cumpleaños para Norma Reyes en salón exclusivo

Muy alegre y con una sonrisa dibujada en su rostro se mostró Norma Reyes en la fiesta que le organizaron para festejar sus 60 años de vida cumplidos.

Los abrazos y felicitaciones no faltaron cuando las invitadas acudieron al exclusivo salón de eventos donde se reunieron para rendirle honores a la cumpleañera y cantarle las mañanitas.

Entre las presentes estuvieron su hija Lesly García; su nuera Isela Valdez, su nieta Mariana García; su hermana Fabiola Reyes; sus cuñadas Karina Flores y Liliana Treviño; su suegra Juanita Martínez, además de amistades que compartieron su alegría y le expresaron sus mejores deseos, además de acompañarla en una divertida y especial tarde de fiesta.