Regina Espinoza festeja sus XV años rodeada de familiares y amigos

Radiante, emocionada y llena de ilusión, Regina celebró sus XV años con una ceremonia religiosa en la Parroquia San Juan Bautista La Salle, donde agradeció por la vida y el inicio de una nueva etapa, acompañada por familiares y personas cercanas.

Durante la eucaristía, la quinceañera estuvo acompañada por sus padres, Simón Espinoza y Lizbeth Fuentes, quienes compartieron con orgullo este significativo momento. También recibió el cariño y las felicitaciones de su hermana, Melisa Espinoza.

En una elegante recepción, Regina estuvo acompañada por sus damas y chambelanes, quienes participaron en este acontecimiento especial que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Entre los asistentes también destacó la presencia de su abuelo materno, Pedro Fuentes, así como de sus padrinos, Carlos Tovar y Mabel Fuentes, quienes le expresaron sus mejores deseos y la acompañaron durante la ceremonia religiosa.