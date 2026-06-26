Regina Morales celebra sus XV años rodeada de familia en Coahuila

Rodeada del cariño de su familia, Regina Elizabeth Morales celebró la llegada de sus XV años en una emotiva convivencia, donde compartió este acontecimiento con sus seres más queridos.

Sus padres, Jorge Armando Morales Medina y Ofelia Elizabeth Olivo Arista, encabezaron la celebración y acompañaron a la quinceañera al igual que sus hermanos, Emiliano y Santiago durante esta fecha tan significativa.

La festejada recibió las felicitaciones y muestras de afecto de sus abuelos maternos, Juan Olivo y María Antonia Arista, así como de su abuela paterna, Rosaelia Medina Vallejo. También se sumó su tía, Ruth García, quien se unió a la celebración en honor a la quinceañera.

La reunión transcurrió en un elegante salón donde el ambiente de alegría y convivencia familiar, dejando gratos recuerdos para Regina Elizabeth y todos los asistentes.