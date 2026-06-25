Gabriela García Tolentino celebra sus XV años en emotiva fiesta familiar

Gabriela García Tolentino celebró sus XV años en una emotiva reunión familiar, acompañada por sus seres queridos, quienes se dieron cita para compartir con ella este acontecimiento que marca una etapa significativa en su vida.

La festejada estuvo acompañada por sus padres, los doctores Raúl Alberto García Miranda y María Maribel Tolentino Martínez, quienes compartieron con orgullo este momento especial y le expresaron sus mejores deseos.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus hermanos, Raúl Alberto y Alondra García, quienes convivieron con la quinceañera a lo largo de la reunión.

Entre los asistentes se encontraban sus abuelos maternos, Martha Martínez y Juan Pablo Tolentino, así como sus abuelos paternos, Raúl García y Aurora Miranda, quienes felicitaron a su nieta por esta importante fecha.

La acompañaron además su madrina, Luz Tolentino; sus tíos Roque y Blanca, así como Martha y Cande; sus primos Abi y Javi; su prima Diana, y la familia Almaguer Tolentino, quienes fueron parte de la celebración y compartieron con la quinceañera este momento memorable.

El festejo transcurrió en un ambiente de convivencia familiar donde una cena-baile enmarcó una inolvidable velada llena de sorpresas y momentos memorables.