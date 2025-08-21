Emotiva ceremonia religiosa une a Jeimmy Zapata y Jorge Hernández en matrimonio

Conmovedores momentos reinaron en la ceremonia religiosa que se hizo en honor de Jeimmy Zapata y Jorge Hernández, quienes después de una bonita relación de noviazgo se presentaron ante Dios para unir sus vidas en santo matrimonio.

Tomados de la mano y cruzando sus miradas, ambos expresaron su consentimiento de aceptarse como esposos, amarse y respetarse por el resto de sus vidas.

Estuvieron presentes en estos momentos tan especiales los padres de la novia Juan Antonio Zapata y Yezika Noelia Canizales; el padre del novio Jorge Hernández; Fernanda Hernández y Antonio García, hermano y cuñada de la novia; Eliezer y Jonathan, hermanos del novio, quienes compartieron la felicidad de los novios.

Posterior a que los novios grabaron sus firmas en el acta ante el juez civil, familia e invitados compartieron una gran fiesta con los nuevos esposos, quienes recibieron innumerables muestras de cariño, abrazos, regalos y buenos deseos que le dieron color a la cena-baile que hicieron en su honor.