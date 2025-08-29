Sofía Calderón festeja sus XV años con elegancia

Con el corazón lleno de ilusiones, Sofía Calderón lució su juvenil belleza engalanada con su rojo vestido en el día que le celebraron sus XV años de vida cumplidos.

El evento inició con una misa de acción de gracias que tuvo lugar en el Santuario de Guadalupe donde se postró en el altar y acompañada de su mamá Yadira Flores, sus hermanos Nahomi y Luis; sus padrinos Ivon Ortiz y Jorge Luis Estrada, además de familiares expresaron su agradecimiento al creador por permitirle cumplir su ilusión de celebrar sus XV años.

Posteriormente, la bella quinceañera fue presentada en sociedad en una elegante recepción ante vítores y aplausos de parte de los invitados que fueron testigos de los conmovedores momentos en que bailó su primer vals y del tradicional brindis.

Entre una cena-baile se enmarcaron los divertidos y gratos momentos en que la bella quinceañera compartió su alegría con familiares y amistades que la consintieron como una reina.