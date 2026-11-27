Por una trayectoria de 16 años dedicada a promover los derechos humanos y erradicar la exclusión a través de la literatura y el arte, la bibliotecaria, promotora cultural y creadora de proyectos monclovense Blanca Moreno recibió el Premio Estatal "Yo por la inclusión".

Para la galardonada, este reconocimiento no representa el punto final de su carrera, sino un aliciente para continuar con sus iniciativas vigentes y desarrollar nuevas propuestas, entre ellas un proyecto especial dirigido a las juventudes que prepara rumbo a 2027.

Su labor se centra en garantizar el acceso real a la cultura mediante proyectos diseñados para cada comunidad, lo que implica gestionar espacios o reunir recursos propios para viajar a zonas vulneradas cuyos habitantes no pueden acudir a un teatro, cine o biblioteca.

"Ahí, con lo que tengo y puedo, trabajo siempre bien documentada e informada para que sea una actividad asertiva y realmente digna, no improvisada", explicó la promotora, quien subrayó que acercar el arte implica ir a donde se encuentra la población y no solo esperar a que acuda a los recintos.

Un encuentro que marcó su vocación

El enfoque inclusivo de su trabajo tuvo un punto de quiebre tras una invitación para narrar cuentos en una escuela del municipio de Ocampo. Durante la función notó que uno de los asistentes no prestaba atención; al terminar y acercarse a hablarle, descubrió que se trataba de un niño sordo.

"Ese descubrimiento fue como un balde de agua fría, una realidad que se me estaba escapando. Entonces aprendí Lengua de Señas Mexicanas para poder señalarles cuentos también a los niños", relató Moreno sobre el episodio que transformó su quehacer profesional.

De aquella experiencia surgió un vínculo con el menor, llamado Julio, quien le asignó su seña personal. Mientras ella le enseñó las letras, a leer e incluso a pronunciar algunas palabras, el niño le dejó una enseñanza mayor.

"Él me enseñó algo más grande: a detenerme y leer con cuidado las necesidades de los demás. Gracias, Julio, porque aunque yo te enseñé a leer, tú me enseñaste a mirar", expresó.

Los libros como herramienta y tejido comunitario

Moreno sostuvo que la lectura permite a las personas identificarse y nombrar vivencias propias relacionadas con la discriminación, la exclusión y las violencias, convirtiendo al libro en un instrumento para conocer, difundir y proteger los derechos humanos.

Sobre el panorama local, destacó la apertura de Monclova, donde escuelas, plazas, ranchos y mercados de pulgas han respondido favorablemente cuando se les acerca la cultura con respeto.

Entre sus iniciativas sobresale el festival ComunArte, una jornada cultural de 12 horas enfocada en la justicia social, el cuidado ambiental y la inclusión, que se realiza sin presupuesto fijo gracias a la colaboración voluntaria de artistas, artesanos, talleristas, instituciones educativas y vecinos.

Finalmente, la promotora exhortó a familiares, instituciones y gestores culturales a pasar a la acción, investigar lo que se desconoce y tejer redes comunitarias para acompañarse y apoyarse mutuamente.