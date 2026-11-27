MONCLOVA, COAH. - A partir de diciembre, autoridades estatales y municipales endurecerán los operativos de vigilancia en establecimientos de venta de bebidas alcohólicas de Monclova y la Región Centro, con el propósito de evitar la comercialización fuera de horario durante la temporada decembrina.

Andrés Sáenz, coordinador de Alcoholes del Estado, informó que las revisiones se realizarán en coordinación con los municipios, debido a que diciembre es uno de los periodos de mayor actividad para este sector.

Preciso que los horarios de venta se mantienen sin cambios y que, hasta el momento, no ha recibido solicitudes municipales para autorizar ampliaciones. En caso de presentarse alguna petición, deberá ser tramitada directamente ante la autoridad municipal correspondiente. La región cuenta actualmente con alrededor de mil 300 permisos vigentes.

Multas y sanciones por incumplimiento

Sáenz aseguró que las inspecciones realizadas hasta ahora se mantienen tranquilas y no se han registrado clausuras por parte de la Coordinación de Alcoholes.

Advirtió que las multas por incumplimientos pueden ir de los 18 mil a los 30 mil pesos, dependiendo de las irregularidades detectadas, entre ellas operar sin los permisos correspondientes o vender bebidas alcohólicas a menores de edad.

Impacto económico en el sector

Sobre las recientes clausuras en establecimientos del municipio de Frontera, aclaró que fue una intervención de la Fiscalía y que Alcoholes del Estado no participó en el procedimiento.

Finalmente, reconoció que la situación económica de la Región Centro también ha repercutido en el sector, aunque la mayoría de los negocios se mantienen en operación, pese a registrar menores utilidades.