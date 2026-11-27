MONCLOVA, COAH. - Tras avanzar con la construcción de una preparatoria en Colinas de Santiago, el Municipio buscará concretar la creación de una secundaria en este mismo sector, ante el crecimiento de la población infantil y la demanda de espacios educativos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que ya se tiene identificado un predio para el proyecto, por lo que, en coordinación con el Instituto Educativo y la Secretaría de Educación, se trabaja en su formalización y en el trazado de una ruta para hacerlo realidad a mediano plazo.

Creación de una nueva secundaria en Colinas de Santiago

Explicó que Colinas de Santiago cuenta actualmente con jardín de niños y primaria, por lo que la secundaria permitiría completar la oferta de educación básica en esta zona y atender a las familias sin que los estudiantes tengan que trasladarse a otros sectores.

Avances en la educación media superior

El edil señaló que la nueva preparatoria Pa'Delante, correspondiente al Sistema Nacional Margarita Maza de Juárez, representa otro avance para atender las necesidades educativas de la población juvenil. Como parte del diagnóstico realizado en la ciudad, se identificaron cinco posibles planteles de educación media superior para beneficiar a distintos sectores. Inicialmente fueron autorizados tres proyectos y posteriormente se incorporó un cuarto, luego de que se logró disponer de otro terreno. Villarreal Pérez detalló que dos planteles ya iniciaron su construcción: uno en la ampliación Tierra y Libertad y otro en Colinas de Santiago. Además, anunció que la próxima semana arrancarán dos proyectos más, ubicados en la ampliación Miguel Hidalgo y el fraccionamiento Rivera. Indicó que, aunque tres de estas nuevas preparatorias se concentran en el sector oriente, su ubicación responde a un estudio de las necesidades educativas y a la alta demanda de espacios de nivel medio superior. Agregó que estudiantes de este sector también buscan ingresar al COBAC Oriente, CECyTEC Norte, CONALEP y CBTIS, por lo que acercar los centros educativos a sus domicilios permitirá atender la demanda y facilitar el acceso a la educación.