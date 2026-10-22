Donan 30 computadoras para impulsar educación

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) recibió una donación de 30 computadoras por parte de dos fundaciones de Estados Unidos, con el propósito de fortalecer las actividades educativas en la región.

La entrega se realizó con la presencia de Jaime Bueno, director estatal del IEEA, quien destacó la importancia del trabajo conjunto para respaldar a los estudiantes.

Los equipos fueron donados por las fundaciones Giving Hope World Wide y Paper Houses Across the Border, como parte de los esfuerzos para impulsar la educación de personas adultas.

En Coahuila, particularmente en la región norte, continúan las acciones para ampliar las oportunidades educativas y apoyar a más personas en su preparación académica.