Exigen a juez celeridad y orden en el caso AHMSA

Ante la aparición de más acreedores federales como el IMSS y corporaciones con equipos dentro de Altos Hornos de México (Ahmsa), el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, informó que se encuentran en la Ciudad de México para entablar diálogo directo con la juez y autoridades laborales.

El dirigente sindical explicó que la intención principal de esta visita es solicitar a la autoridad judicial que los poseedores de maquinaria y bienes ajenos a la masa de venta esperen a que la empresa tenga un nuevo dueño para retirar sus equipos, sin que esto entorpezca el proceso de quiebra actual.

Aclaró que, aunque la intervención de dependencias federales y terceros con equipos en la planta responde a protocolos institucionales, estas acciones deben conducirse bajo un estricto orden jurídico para no retrasar la resolución definitiva.

"La intención es platicar con la juez y hacerle ver que ya de una vez por todas pues que se esperen esas gentes que tienen equipos dentro de Altos Hornos, ya cuando la empresa tenga, bueno, o dueño que los saque", detalló Leija Escalante.

Diálogo con Autoridades Laborales

Asimismo, indicó que sostendrán encuentros con personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), para exigir celeridad dentro del margen de los 90 días de prórroga.

El líder obrero señaló que estas gestiones buscan frenar la incertidumbre tras la reciente incursión de representantes de Afirme a la Planta 1, reiterando que la base trabajadora urge una resolución rápida ante la crisis económica que enfrentan.

Urgencia de una Resolución Rápida

Leija Escalante enfatizó que estas acciones no entorpecen el proceso legal ni las subastas de quiebra, sino que buscan coordinar con las instancias federales un cauce seguro y transparente.

Con ello, el sindicato pretende blindar los intereses de las familias obreras y acelerar los plazos para que la siderúrgica pueda reanudar operaciones bajo una nueva administración.