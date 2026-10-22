Panteones de Acuña se preparan para recibir a cientos de visitantes por el Día de Muertos

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Los panteones de la localidad alistan sus instalaciones para recibir a cientos de visitantes durante las celebraciones del DÍA de Muertos, que incluirán mariachis, danzas y una misa, como cada año.

A poco más de una semana de la festividad, comenzaron los trabajos de preparación de los espacios para atender a las personas que acudirán a recordar a sus seres queridos fallecidos.

Preparativos para el Día de Muertos

Se espera una importante afluencia de visitantes, entre ellos personas procedentes de Estados Unidos que regresan a Ciudad Acuña para visitar las tumbas de sus familiares.

Impacto Económico en la Comunidad

La celebración también representa una oportunidad económica para los comerciantes instalados en las inmediaciones de los panteones, donde se prevé la venta de flores de cempasúchil, tradicionales durante esta fecha.