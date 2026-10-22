Cabalgata en honor a San Judas Tadeo espera reunir hasta mil participantes en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La cabalgata anual en honor a San Judas Tadeo espera reunir hasta mil participantes el domingo 25 de octubre, informó su organizador, Rodolfo Balderas, quien destacó que la asistencia ha aumentado en los últimos años.

Detalles de la Cabalgata

La actividad comenzará en la capilla ubicada a varios kilómetros antes de llegar a la presa de La Amistad.

Balderas señaló que la cabalgata se realiza para honrar al santo y ha adquirido mayor relevancia durante los últimos años.

Programa de Actividades

El programa contempla un desayuno a las 8:30 horas y la bendición a las 9:00 horas. Posteriormente, los participantes emprenderán la cabalgata.