Contactanos
Coahuila

Cabalgata en honor a San Judas Tadeo espera reunir hasta mil participantes en Acuña

Se espera la participación de hasta mil jinetes en la celebración que comenzará con un desayuno y la bendición.

Por Ángel García - 22 octubre, 2026 - 01:38 p.m.
Organizadores afinan los preparativos para la cabalgata en honor a San Judas Tadeo, programada para el domingo 25 de octubre.
Organizadores afinan los preparativos para la cabalgata en honor a San Judas Tadeo, programada para el domingo 25 de octubre.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La cabalgata anual en honor a San Judas Tadeo espera reunir hasta mil participantes el domingo 25 de octubre, informó su organizador, Rodolfo Balderas, quien destacó que la asistencia ha aumentado en los últimos años.

      Detalles de la Cabalgata

      La actividad comenzará en la capilla ubicada a varios kilómetros antes de llegar a la presa de La Amistad.

      Balderas señaló que la cabalgata se realiza para honrar al santo y ha adquirido mayor relevancia durante los últimos años.

      Programa de Actividades

      El programa contempla un desayuno a las 8:30 horas y la bendición a las 9:00 horas. Posteriormente, los participantes emprenderán la cabalgata.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados