Señalan espionaje telefónico en AHMSA; intervienen celular de Ervey Valenzuela

Los trabajadores en resistencia de la Puerta 3 de Altos Hornos de México (Ahmsa) denunciaron que sus teléfonos celulares se encuentran intervenidos mediante programas de espionaje tecnológico, situación que califican como una intromisión a su vida personal.

Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros en este acceso, señaló que existe preocupación de que esta vigilancia afecte su entorno privado, aunque advirtió firmemente que estas acciones no frenarán las demandas laborales que mantienen.

Denuncias de Espionaje Tecnológico

Respecto a la reciente visita de presuntos representantes de la empresa y acreedores a las instalaciones, Valenzuela de la Torre cuestionó la autenticidad del procedimiento. Señaló que el ingreso careció de los protocolos formales requeridos, los cuales deben incluir a la representación patronal de la empresa y la presencia obligatoria del Juzgado Cuarto.

"Para empezar, yo no le puedo garantizar si eran realmente de Ahmsa, porque para empezar hay protocolos para entrar dentro de la empresa y ellos no hacen presencia, yo no sé quiénes autorizan la entrada", afirmó el representante.

Rechazo a Propuestas de Prórroga

Asimismo, los obreros rechazaron tajantemente la propuesta de prorrogar los pagos por 90 días más o extender los plazos de liquidación. Exigieron una solución inmediata al conflicto laboral que cumple cuatro años, descalificando la presencia de actores sindicales a quienes acusan de buscar únicamente reflectores mediáticos sin haber brindado apoyo moral previo a las bases.

Finalmente, Valenzuela de la Torre reiteró que la base obrera no impedirá el acceso a postores legítimos como Cargill u otros inversionistas que cumplan con la ley, siempre y cuando se respete la formalidad jurídica y se garantice el bienestar de las 14,000 familias afectadas por la crisis de la acerera.