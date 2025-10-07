Reforzarán lucha contra el abigeato en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– El combate al abigeato se mantiene como una prioridad en la región norte del estado, con nuevas detenciones recientes y una coordinación cada vez más estrecha entre el Gobierno estatal y los ganaderos locales.

Durante la última semana se reportó una nueva detención relacionada con el robo de ganado, delito que ha golpeado de forma constante al sector agropecuario en Ciudad Acuña.

Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Asociación Ganadera local, destacó los avances logrados gracias al trabajo conjunto con las autoridades de seguridad, aunque reconoció que aún enfrentan desafíos importantes.

"Queremos ver un cambio positivo y sobre todo que el abigeato vaya por mucho a la baja, porque en ocasiones se vuelve complicado ante la gran cantidad de pérdidas que tenemos", señaló.

Se anticipa una próxima visita del fiscal estatal, Federico Fernández, quien evaluará las acciones realizadas hasta el momento y se reunirá con afectados del sector para reforzar la estrategia de seguridad.

Amezcua Villarreal también hizo un llamado a endurecer las medidas contra quienes reinciden en este delito, al considerar que una respuesta firme es clave para reducir la impunidad.