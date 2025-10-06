Detenidos por agresión a Luis Alfredo comparecen en audiencia

Adán Roberto "N", alias "Flipe", Sergio Alejandro "N", alias "Crema", Iván Isaías "N", alias "Chilero", y Martha Nohemí "N", fueron presentados ante el juez y son acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Luis Alfredo N.

La audiencia se derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión girada el pasado 5 de octubre, luego de que los hechos ocurrieran durante la madrugada del 4 de octubre, alrededor de las 2:50 a.m., en una vivienda de la calle Álamo, en la colonia Héroes del 47 de esta ciudad.

La audiencia inicial fue celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal. La juez de control declaró legal la detención de cuatro personas señaladas por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, bajo la causa penal 999/2025.

De acuerdo con el relato presentado por el Ministerio Público, la víctima Luis Alfredo "N" acudió al lugar acompañado de su amigo Cruz Alberto, donde convivían los acusados en estado de ebriedad. Tras un intercambio de palabras entre Luis y Sergio sobre un mueble, la situación se tornó violenta cuando Luis y su acompañante intentaron retirarse del lugar.

Según la carpeta de investigación, Sergio salió del domicilio gritando insultos, y en ese momento Martha Nohemí agredió físicamente a la víctima.

Luego, Sergio e Iván comenzaron a golpear a Luis Alfredo, quien cayó al suelo tras recibir varios golpes en la cabeza. En la agresión también participó Adán Roberto, así como otras dos personas identificadas que aún no han sido presentadas ante el juez.

Mientras era brutalmente golpeado, la víctima recibió amenazas de muerte por parte de los agresores. Su amigo Cruz intentó intervenir, gritando: "Ya lo mataron, ya déjenlo", al verlo inconsciente. La golpiza solo terminó cuando varios transeúntes acudieron a auxiliar a la víctima y dieron aviso a las autoridades. Los responsables huyeron del lugar.

Luis Alfredo quedó gravemente lesionado del rostro y de todo el cuerpo, por lo que la Fiscalía formuló cargos por tentativa de homicidio.

Durante la audiencia, los cuatro imputados se negaron a rendir declaración y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue fijada para el próximo 10 de octubre a las 14:00 horas.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva justificada para Sergio Alejandro "N" e Iván Isaías "N", quienes permanecerán internados en las celdas del C4 en Frontera. A Martha Nohemí "N", quien se encuentra en periodo de lactancia, se le impuso resguardo domiciliario, mientras que Adán Roberto "N" deberá firmar periódicamente y tiene prohibido acercarse a la víctima o testigos.

La defensa de los imputados estuvo integrada por Sergio Elizondo y Martín León, en representación de Adán Roberto; Víctor Manuel Castillo, en defensa de Sergio e Iván; y César García Diosdado junto con Dalila Galicia, quienes representaron a Martha Nohemí.